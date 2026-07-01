Küçükçekmece'de Denetimler: 453 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Denetimler: 453 Şahıs Yakalandı

Küçükçekmece\'de Denetimler: 453 Şahıs Yakalandı
01.07.2026 20:30
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Küçükçekmece'de yapılan denetimlerde 453 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünce haziran ayında yapılan denetimlerde 453 aranan şahıs yakalanırken, 12 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ve 495 mermi ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki sıkı denetimleri sürüyor. İlçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla haziran ayı boyunca yapılan denetimlerin sonuçları Küçükçekmece Kaymakamlığınca açıklandı. Paylaşılan verilere göre, haziran ayında parklarda, umuma açık yerlerde, ana arterlerde, okul önlerinde ve mahalle aralarında toplam bin 121 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 26 bin 397 araç sorgulanırken, 2 bin 225 araca işlem yapıldı ve 185 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 14 bin 182 motosiklet de sorgulanırken, bin 381 motosiklete işlem yapıldı, 216 motosiklet trafikten men edildi.

Aranan 453 şahıs GBT sorgusunda yakalandı

Yayalara ve şüpheli olarak görülen şahıslara yönelik uygulamalarda ise 317 bin 740 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgularında aranan 453 şahıs yakalanırken, 182 yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda 12 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ve 495 mermi ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 2 bin 601 iş yeri kontrol edildi, kurallara uymayan umuma açık 32 yer hakkında işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Denetimler: 453 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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