Küçükçekmece'de düğün dönüşü iki akraba grubu restoran çıkışında birbirine girdi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de düğün dönüşü iki akraba grubu restoran çıkışında birbirine girdi

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düğün dönüşü restoranda yemeğe geçen akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede caddeye taşan ve tekme ile yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düğün dönüşü restoranda yemeğe geçen akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek caddeye taşan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup bir yakınlarının düğününe katıldı. Düğün töreninin ardından gece geç saatlerde yemek yemek üzere bir restorana gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbede, restoran dışındaki caddeye taştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle yatıştırılarak kavga sonlandırıldı.

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların cadde ortasında birbirine saldırdığı ve çevredeki insanların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Olaylar, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de düğün dönüşü iki akraba grubu restoran çıkışında birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de düğün dönüşü iki akraba grubu restoran çıkışında birbirine girdi - Son Dakika
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