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Küçükçekmece'de düğün konvoyuna ceza

Küçükçekmece\'de düğün konvoyuna ceza

Küçükçekmece'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye atan şahıslara toplam 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

06.05.2024 19:54
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Küçükçekmece'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan şahıslara toplam 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan düğün konvoyu görüntülerine yönelik inceleme başlattı. 5 Mayıs'ta Küçükçekmece ilçesi D100 güney yanyol Fidanlık mevkiinde düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye atan K.K., N.S.K., Y.H.K., B.S., A.U., T.K., A.S., H.K. ve O.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara karayollarında ani yavaşlamak, takip mesafesini korumamak, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de düğün konvoyuna ceza - Son Dakika

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