Küçükçekmece\'de Elektrikli Araç Pastaneye Girdi

Küçükçekmece'de elektrikli otomobil park edilmek üzereyken kontrolden çıkarak pastaneye girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pastane ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yer alan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NHS 125 plakalı elektrikli otomobil sürücüsü, pastaneye gitmek için site içerisindeki park yerine yanaşmaya çalıştı. Sürücü park etmeye çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, aniden hızlanarak kaldırımı aşıp pastaneye girdi. Sürücünün, araç kontrolden çıktığı esnada frene basmasına rağmen aracın hızlandığı öğrenildi. Araç pastanenin cam duvarlarına çarparak durabilirken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde ve pastanede maddi hasar meydana gelirken kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL