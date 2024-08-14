Küçükçekmece'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Küçükçekmece\'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Küçükçekmece'de bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14.08.2024 23:58
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Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (27) kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Ö.A. (23) ile sokak ortasında tartıştı. Şahıs daha sonra eşini boynundan ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, kadının cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Şüphelinin kaçtığı anlar kamerada

Öte yandan kadının yerde kanlar içinde yattığı ve şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin polis tarafından götürülürken vatandaşlar tarafından darp edildiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kaçan şüpheliyi yakalayan görgü tanığı Mehmet Pekedis, "Biz arkadaşlarla aramızda muhabbet ederken önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük bize abi yakalayın diyorlardı. Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler. Niye bunu yaptın diye bana, '6 ay önce bir aldatma muhabbeti oldu o yüzden yaptım' dedi bana" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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