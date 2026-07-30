Küçükçekmece\'de Gecekondu Yangını

Küçükçekmece'de, gecekondunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi 1. Bülbül Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah 08.30 sıralarında, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gecekonduda bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Gecekonduda hasar meydana geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası gecekonduda büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.