Küçükçekmece'de Gündüz Altın Hırsızlığı

Küçükçekmece'de gündüz vakti 200 bin TL'lik altın hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de gündüz vakti bir eve giren hırsızlar, yaklaşık 200 bin TL değerinde altını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Gündüz vakti binaları dolaşan iki kadın son olarak girdikleri bir binada dairelerden birinin boş olduğunu anladı. Dairenin kapısını dakikalarca uğraştıktan sonra açan kadınlardan biri eve girerek yaklaşık 200 bin TL değerinde altın çaldı. Akşam saatlerinde eve dönen ev sahipleri durumu fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede ve bina çevresinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların hiçbir acele etmeden binaya girdiği ve daireye yöneldiği görüldü. Hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken, polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.