Küçükçekmece\'de İntihar Girişimi

Küçükçekmece'de E-5 üzerindeki bir üst geçide çıkan şahıs intihara kalkıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen adam köprüden indirilirken, trafik ise felç oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece E-5 üzerindeki bir üst geçitte yaşandı. İddiaya göre, işsiz olduğunu belirterek üst geçidin üzerine çıkan bir şahıs intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşılık E-5 üzerinde köprünün altına şişme yatağı açtı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen adam köprüden indirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında trafik tek şeride düşürüldü. E-5 üzerinde Bahçelievler'den Küçükçekmece istikametine kadar kilometrelerce kuyruk oluştu. - İSTANBUL