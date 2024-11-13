Küçükçekmece'de kaybolan kızın cesedi bulundu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kaybolan kızın cesedi bulundu

Küçükçekmece\'de kaybolan kızın cesedi bulundu

17 yaşındaki İnci Başaran'ın cesedi Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bulundu.

13.11.2024 22:32
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Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bulunan cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kıza ait olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nde yaşandı. Denize açılan balıkçılar derede bir ceset bulmuştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlenmişti. Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler ekipleri tarafından çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu. İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de kaybolan kızın cesedi bulundu - Son Dakika

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