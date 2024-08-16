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Küçükçekmece'de kozmetik ürün yüklü kamyonet alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, seyir halindeki kozmetik ürün yüklü kamyonette yangın çıktı. Alevler içinde kalan kamyonet kısa sürede hurdaya dönerken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine seyir halinde olan 34 FY 3448 plakalı kamyonet, birden alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı park edip itfaiyeye haber verdi. Kamyonet kısa sürede alevler içinde kalarak hurdaya döndü. Olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis, yolu kapatıp çevre güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Alev alev yanan kamyonet hurdaya dönerken ürünler yola saçıldı. Yangınla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Öte yandan, kamyonetin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.