Küçükçekmece'de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece'de seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

20.07.2024 22:44
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Küçükçekmece'de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 54 YZ 723 plakalı otomobilin sol ön lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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