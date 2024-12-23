Küçükçekmece'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Küçükçekmece'de korkutan yangını yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman done ile havadan görüntülendi.

Saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman done ile havadan görüntülendi.