Küçükçekmece'de Motosiklet ve Araç Yarışı

Küçükçekmece E-5 kara yolunda bir motosiklet ile otomobil sürücüsü trafiğin yoğun olduğu saatlerde yarışa girdi. Makas atarak ilerleyen iki sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam E-5 kara yolu Sefaköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte seyreden diğer sürücülerin canını hiçe sayarak hızla makas atarak ilerledi. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yarışa giren motosiklet ve otomobil sürücüsünün akan trafikte diğer araçlara makas attığı ve hızla ilerlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL