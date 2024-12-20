Küçükçekmece'de Scooter Trafik Tehlikesi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Scooter Trafik Tehlikesi

E-5 karayolunda scooter ile hızlı giden bir kişi, hem trafiği hem de kendi hayatını tehlikeye attı.

20.12.2024 09:38
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Küçükçekmece E-5 karayolunda scooter ile trafikte ilerleyen bir kişi, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Beşyol mevki E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, scooter ile ilerledi. Hızlı bir şekilde giden şahıs, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Şahsın ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Scooter Trafik Tehlikesi - Son Dakika

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