Küçükçekmece\'de Tavuk Zehirlenmesi

İstanbul Küçükçekmece'de 4 kişilik bir aile, akşam yemeği için aldıkları tavuktan zehirlendi. Ambulansla hastaneye götürülen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan aile akşam yemeği için tavuk alıp, pişirdi. 4 kişilik aile akşam yemeğini yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi hissederek 112 acil servisine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kişilik aile ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ailenin yakınlarından konu ile ilgili konuşan Şerafettin Duman, "Tavuk almışlar galiba dışarıdan. Getirip onu fırında kızartmışlar ve yemişler. Yedikten sonra hepsinde bir mide bulantısı ve baş dönmesi oluşmuş. Daha sonra ellerinde uyuşma olunca ambulansa haber vermişler. Hepsini ambulansa Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Durumları iyiymiş. Ben ambulans giderken gördüm. Bazılarını sanırım taburcu etmişler. Olay sonrası polis ekipleri ve ambulans geldi. Hep beraber gittiler" dedi. - İSTANBUL