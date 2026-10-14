Küçükçekmece\'de yağmur nedeniyle itfaiyenin kurtardığı kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de yağmur nedeniyle itfaiyenin kurtardığı kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan yağmur yolları göle çevirip su baskınlarına yol açtı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bodrum kattaki evi su basınca dışarı çıkamayan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; kurtarılma anları kameraya yansıdı.
İstanbul Küçükçekmece'de yağmurun etkisiyle evi su basan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaş hastaneye kaldırılırken, kurtarılma anları kameraya yansıdı.
İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde ise bodrum katta bulunan bir evi su bastı. Bu sırada evde bulunan kişi dışarı çıkamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, içerde bekleyen adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Şahıs ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulsansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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