Küçükçekmece'de Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adam, karşı binadaki tekstil işçisi tarafından kurtarıldı. İtfaiye yangını söndürürken, yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yangının, yaşlı adamın içtiği sigaranın yere düşmesi sonucu çıktığı iddia edildi. Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.06.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bodrum katta çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı, karşı binadaki tekstil işçisi kurtardı. İtfaiye yangını söndürürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yanan yaralı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının, yaşlı adamın içtiği sigaranın yere düşmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Kartal Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan yaşlı adam, sigara içtiği sırada yangın çıktı. Sigaranın yere düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sararken dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, binayı boşaltırken itfaiyeye haber verdi. Bu sırada dumanları gören karşı binadaki tekstil çalışanı içeriye girerek 71 yaşındaki Mahir Kılıç'ı taşıyarak dışarı çıkardı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan 71 yaşındaki Kılıç'ı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırdı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaşlı adamın hastanede tedavisine devam ediliyor. Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı adamı kurtaran tekstil çalışanı Ali Hadda, "Baktım yanık kokusu geliyor, bizim buraya baktık bir şey yok. Sonra dışarı çıktım bayağı duman çıkıyordu. Sonra içeriye girdim yaşlı adam var. Hızlı bir şekilde aldım, kurtardım. Sonra içerisi yandı, itfaiye geldi söndürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İnceleme, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:01:46. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement