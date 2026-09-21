Küçükçekmece\'de yıkımda iş makinesi moloz altında kaldı, operatör yara almadı

Küçükçekmece'de yıkımda iş makinesi moloz altında kaldı, operatör yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan çok katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton parçaları ve moloz iş makinesinin üzerine devrildi; makinede büyük hasar oluştu, operatör yara almadı.
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Yıkım sırasında beton parçalarının üzerine düştüğü iş makinesinin operatörü, kıl payı yara almadan kurtuldu.
Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan çok katlı bir binada çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı. Yıkım işlemini gerçekleştiren iş makinesinin üzerine, binanın üst katlarından kopan beton parçaları ve moloz yığınları devrildi. Beton blokların altında kalan iş makinesinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan operatör şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
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