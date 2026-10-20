Küçükçekmece'de yola beton döken kamyon sürücüsüne toplam 109 bin 662 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yola beton döken kamyon sürücüsüne toplam 109 bin 662 TL ceza kesildi

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Küçükçekmece'de yola beton döken kamyon sürücüsüne toplam 109 bin 662 TL idari para cezası kesildi. Cezanın 9 bin 662 TL'si trafik, 100 bin TL'si ise belediyece çevre kirliliği nedeniyle uygulandı.

Küçükçekmece'de yola beton dökerek çevre kirliliğine yol açan kamyon sürücüsüne toplam 109 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Sosyal medyada yer alan, bir kamyonun seyir halindeyken yola beton dökerek çevre kirliliğine neden olduğu görüntüler üzerine Küçükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 9 bin 662 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayla ilgili belediye ekipleri de devreye girerek çevre kirliliğine sebebiyet verilmesi nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında 100 bin TL idari para cezası kesti. Sürücüye uygulanan toplam ceza miktarı 109 bin 662 TL'ye ulaştı.

Kaynak: İHA
KüçükçekmeceOtomobil3. SayfaTrafikGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de yola beton döken kamyon sürücüsüne toplam 109 bin 662 TL ceza kesildi - Son Dakika
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