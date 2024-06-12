Küçükçekmece'deki Hastane Kurşunlandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki Hastane Kurşunlandı

Küçükçekmece'de bulunan Batı Bahat Hastanesi, sabah karşı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

12.06.2024 10:28
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Küçükçekmece'de bulunan Batı Bahat Hastanesi, sabah karşı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. 7 el ateş edilen hastanede yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesindeki özel Batı Bahat hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kasklı iki kişi, gelip hastaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda yaralanan olmazken hastanenin lobi kısmındaki camlarına 7 kurşun isabet etti. Saldırı sonrası plakasız motosikletle gelen şüpheliler, olay yerinden uzaklaşarak kaçarken ihbar üzerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil ve kamera çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Hasan Demir isimli esnaf, "İş ortaklığından dolayı çıkan anlaşmazlık nedeniyle önceden kavga olmuştu. Sabah erken saatlerde de bir kurşunlama olayı olmuştu. Camlara falan isabet etmiş. Yaralı falan olduğunu bilmiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'deki Hastane Kurşunlandı - Son Dakika

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