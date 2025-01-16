Küçükçekmece Metrobüs Kazası Davası Başladı

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İstanbul Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024'te iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşmasında metrobüs şoförünün tutukluğunun devamına, 4 tutuklu sanığın ise tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL