Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda feci kaza: Emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda feci kaza: Emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı: 1 ölü

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

07.08.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda feci kaza: Emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı: 1 ölü

Küçükçekmece TEM otoyolunda motosiklet kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü

İSTANBUL - Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza ışığı yanan 41 YK 524 plakalı kamyonetin sürücüsü Yılmaz M., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü aracından inmeden aynı yönde seyreden 34 GNV 435 plakalı motosiklet sürücüsü, duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, motosiklet sürücüsü başına aldığı darbe sonrası yola savruldu. Kazayı fark eden kamyonet sürücüsü Yılmaz M. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri yola savrulan Ersin K.'ye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Motosiklet, trafik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda feci kaza: Emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 TBB’den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
07:50 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak
07:28 İspanya’dan İstanbul’a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 20:42:02. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda feci kaza: Emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement