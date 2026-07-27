Hafta sonu binlerce kişinin rotası Küçükelmalı Tabiat Parkı oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde doğanın eşsiz güzellikleri arasında yer alan Küçükelmalı Tabiat Parkı, hafta sonunda adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Sıcak havayı fırsat bilen binlerce vatandaş, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek için Küçükelmalı'nın yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren tabiat parkına gelen aileler, göl manzarası eşliğinde piknik yaparak huzurlu bir gün geçirirken, yürüyüş parkurlarında doğanın tadını çıkardı. Yeşilin her tonunu barındıran doğal güzellikler, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Çocuk oyun alanları gün boyunca neşeli kahkahalarla yankılanırken, minikler güvenli oyun alanlarında doyasıya eğlenmenin keyfini yaşadı. Aileler ise çocuklarını izlerken doğanın sakin atmosferinde dinlenme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, bölgenin temiz havası ve doğal güzelliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu eşsiz alanın Bilecik'in en önemli doğal yaşam merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

"Yaşadığımız yer olan İnegöl'e böyle yerlerin olmasını istiyoruz"

Küçükelmalı Tabiat Parkı'na Bursa'nın İnegöl ilçesinden piknik yapmaya gelen Kamil Barut ise, "Yaşadığımız yer olan İnegöl'de de böyle yerlerin olmasını istiyoruz. Özellikle Kültür Parkı'mız var, ama içerisinde mangal yapamıyoruz maalesef böyle bir yerin İnegöl' e kazandırılmasını istiyoruz. Oradan buraya gelmeyelim boşuna kendi yerimizde böyle etkinlik yapabileceğimiz bir yer istiyoruz, belediye başkanımızdan ricamız budur" dedi.

"Trekking alanımız, karavan kamp alanımız ve mesire piknik alanımız doldu taştı"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek için Küçükelmalı Tabiat Parkı'na gelen aileleri ziyaret etti. Piknik yapan vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Tekin, misafirlere "İlçemize hoş geldiniz" diyerek iyi dileklerini iletti. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Tekin, "Küçükelmalı Tabiat Parkı'na Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinden birçok misafir ağırlıyoruz bu gün. Trekking alanımız dolu, karavan kamp alanımız dolu, mesire piknik alanımız dolu, güzel bir gün havada sıcak. İnşallah önümüzdeki günlerde havalar ısındıkça daha da fazla misafir bekliyoruz" diye konuştu.