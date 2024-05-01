Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kudüs\'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam için Şanlıurfa\'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına birçok sivil toplum kuruluşları temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazında İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

01.05.2024 22:06
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Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan (34) için bugün öğle namazı sonrası Eyüp Peygamber Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazına, birçok sivil toplum kuruluşları temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazında sık sık tekbir getiren cemaat, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ramazan Saklanan, kardeşinin imam olduğunu, abisinin gittiğinden aile fertlerinin haberi olmadığını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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