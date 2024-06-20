Kuduz şüphesiyle karantinaya alınan mahallede köpeğin testi negatif çıktı - Son Dakika
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Kuduz şüphesiyle karantinaya alınan mahallede köpeğin testi negatif çıktı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında bir mahallenin karantinaya alınmasına neden olan köpeğin kuduz olmadığı belirlendi.

20.06.2024 19:01
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında bir mahallenin karantinaya alınmasına neden olan köpeğin kuduz olmadığı belirlendi.

18 Haziran'da Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde H.Ş. adlı vatandaş bir sokak köpeğinin ısırması sonucu hastaneye kaldırılmış, köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirilmişti. Kuduz şüphesi ile köpekten alınarak Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilen örneğin analizi tamamlanana kadar mahallenin karantinaya alınmasına, sahipsiz hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verilmişti. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alınmasına neden olan köpeğin testinin negatif çıktığı belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuduz şüphesiyle karantinaya alınan mahallede köpeğin testi negatif çıktı - Son Dakika

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