Küfürleşme Sonucu Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
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Küfürleşme Sonucu Arkadaşını Öldürdü

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İzmir'de alkol alırken küfürleşme nedeni ile arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı.

02.02.2025 21:00
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Küfürleşme yüzünden arkadaşını öldürdü: O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde beraber alkol aldıkları esnada küfürleşme yüzünden tartışan arkadaşların kavgası kanlı bitti. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste kıskıvrak yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay 1 Şubat Cumartesi 02.30'da Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan U.C.S. ve Murat Gazi Sönmez adlı iki arkadaş, küfürleşme yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü esnada, U.C.S. ile Murat Gazi Sönmez yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Daha sonra U.C.S. yanında bulundurduğu bıçakla arkadaşını yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Sezer yere yığılırken onu bıçaklayan arkadaşı olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki kameralar tarafından görüntülendi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Polis olay yeri güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Murat Gazi Sönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ertesi gün yakalandı

Olayla ilgili güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese yapılan operasyonda cinayet şüphelisi U.C.S., suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Küfür yüzünden kavga etmişler

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden U.C.S.'nin, alkollü oldukları esnada küfürleşme yüzünden arkadaşı Murat Gazi Sönmez ile kavga ettikleri, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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