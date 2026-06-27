Makilik alanda çıkan yangında 30 dönüm alan kül oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 30 dönüm alan küle dönerken yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat, 14.30 sıralarında Seyitali Mahallesi Gargar mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bağlı 2 orman arazözü, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 dönüm makilik alan zarar gördü.

Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 30 dönümlük makilik alanın küle döndüğü öğrenildi. Yangının çevredeki tarım arazileri ve yerleşim alanlarına sıçramaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - MANİSA