Kula'da Otomobil ve Tır Çarpıştı - Son Dakika
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Kula'da Otomobil ve Tır Çarpıştı

Kula\'da Otomobil ve Tır Çarpıştı
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Manisa'nın Kula ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Trafik aksadı.

Manisa'nın Kula ilçesinde D300 Karayolu üzerindeki kavşakta otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Egemen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametine seyir halinde olan Mehmet Uysal (52) yönetimindeki 59 AFH 531 plakalı tır, kavşaktan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yahya Gümüş (76) idaresindeki 45 HB 2913 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yahya Gümüş yaralanırken, kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İzmir - Ankara D300 karayolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manisa, Ulaşım, Trafik, Kula, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Otomobil ve Tır Çarpıştı - Son Dakika

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