Kula’da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kula'nın Seyitali Mahallesi Gargar mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozerle havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.