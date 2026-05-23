Kula'da Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı

Kula\'da Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı
23.05.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle duraklayan otomobile tır çarpıp kaçtı, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan otomobile tırın çarpıp olay yerinden kaçtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan Gökdeniz idaresindeki 64 FR 153 plakalı otomobil, yağışlı hava ve olumsuz yol şartları nedeniyle kavşak yakınlarında yol kenarında durdu. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olduğu öğrenilen ve plakası henüz belirlenemeyen bir tır, park halindeki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Okan Gökdeniz için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:30:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kula'da Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.