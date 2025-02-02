Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Kula'da hafriyat kamyonuna iki araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil ve bir kurtarıcının tali yoldan karayoluna bağlanmak isteyen kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Feci kazaya sebep olan hafriyat kamyonu sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında İzmir- Ankara D30 Karayolu Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Cevdet G.idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kurtarıcı ile, aynı yönde seyir halinde olan Veli Süelidaresindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, Gökçeören tali yolundan D300 Karayolu'na bağlanmak isteyen B.V.idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 23 AET 955 plakalı otomobil kamyona ok gibi saplanırken, sürücü Veli Süel ve ön koltukta yolcu olarak bulunan Fatma S.araç içerisinde sıkıştı. Aynı araçta bulunan Meral Ş.-Ş.ve Umay Ş.ile kurtarıcı sürücüsü Cevdet G.ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Fatma S., Meral Ş., Umay Ş. ve kurtarıcı sürücüsü Cevdet G. Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, ağır yaralı Veli Süel ise Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Veli Süel, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Feci kazada 1 kişinin yaşamını yitirmesine, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonu sürücüsü B.V., nöbetçi savcılığın talimatıyla Kula İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametine trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.