Kula'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kula\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Gökçeören Mahallesi Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan F.S. (25) idaresindeki 35 BYF 537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada İzmir istikametinden Kula yönüne seyreden A.U. (49) yönetimindeki 61 SA 331 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 61 SA 331 plakalı otomobilin sürücüsü A.U. (49) ile araçta yolcu olarak bulunan A.U. (36), N.U. (43) ve Y.U. (49) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatırken, kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Manisa, Trafik, Kula, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Konya’da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı Konya'da freni patlayan TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı
Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı Cezayir’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 22 yaralı
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi
Göğsümüzü kabarttı İşte Grammy jürisine seçilen Türk Göğsümüzü kabarttı! İşte Grammy jürisine seçilen Türk
İmzalar atıldı Real Madrid’den 125 milyon Euro’luk dev transfer İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer

15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:05
Sıkı durun Real Madrid ve Barcelona İstanbul’a geliyor
Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 18:07:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kula'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.