Kula\'da Uyuşturucu Operasyonları

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, son bir haftada 5 ayrı operasyon düzenledi.

İlk operasyonda, 4 Eylül Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen iki şahsın üzerinde yapılan aramada 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.S. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.D. (27) ise serbest bırakıldı.

D300 Karayolu'nda yapılan uygulamada durdurulan araçta bulunan G.T. isimli kadının üzerinden ise 1,73 gram metamfetamin çıktı. Şüpheli, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

4 Eylül Mahallesi Zaferiye Mahallesi Sanayi Sitesi ve Akgün Mahallesi Essanlıoğlu Caddesi'nde gerçekleştirilen nokta operasyonlarda ise S.K. (28) ve İ.B. (28) isimli şahısların üzerinde 2,30 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca C.Ö. (23), H.C.E. (18), Y.A. (23), N.B. (25) ve O.K. (25) isimli şahısların üzerinde esrar, esrar içiminde kullanılan "bong" aparatı, 22 adet uyuşturucu hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın huzuru için zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" denildi. - MANİSA