Kula\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından haftalardır sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, bayram öncesinde sonuç verdi. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde elde edilen istihbarat üzerine operasyon için düğmeye basıldı. D300 karayolu üzerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 132,84 gram metamfetamin ile 6 adet Lyrica hap ele geçirildi. Araçta bulunan O.E. ve A.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA