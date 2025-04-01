Kula\'da Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi. Trafik ışıklarında durmak için yavaşlayan otomobile bir başka otomobil arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Egemen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine giden Abdullah İ. idaresindeki 64 ACD 477 plakalı otomobil, yine aynı yönde seyir halinde olan ve trafik ışıklarında durmak için yavaşlayan Hakan A. idaresindeki 67 EH 660 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan Sibel İ. ve Perihan Y., Hakan A., Zeynep A. yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA