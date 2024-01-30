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Kulu'da 2 yaşındaki çocuğa kaynar su döküldü - Son Dakika
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Kulu'da 2 yaşındaki çocuğa kaynar su döküldü

Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrikli su ısıtıcısında kaynayan suya dokunan 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Kulu\'da 2 yaşındaki çocuğa kaynar su döküldü
30.01.2024 - 10:25,
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Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kulu merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli su ısıtıcısında kaynayan suya dokunan 2 yaşındaki O.M.G., suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Başında ve kolunda yanıklar oluşan küçük çocuk, ailesinin çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ardından tedavisinin yapılması için Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, Konya, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da 2 yaşındaki çocuğa kaynar su döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulu'da 2 yaşındaki çocuğa kaynar su döküldü - Son Dakika
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