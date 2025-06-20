Kulu'da Aranan Şahıs Yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi civarında bulunan asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri 50 plakalı aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araç içerisinde yolcu konumunda bulunan adının O.D. olduğunu söyleyen şahıs kimliğini ibraz edemedi. Sonrasında kimlik tespiti için Polis Merkezi Amirliğine getirilen şahsın C.Ç. olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, "yağma" suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranmasının olduğu tespit edildi. C.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - KONYA