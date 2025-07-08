Kulu\'da Dilencilere Operasyon

Konya'nın Kulu ilçesine şehir dışından gelerek çocuklarını da dilenciliğe alıştırmaya çalışan dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak haklarında idari işlem yapılıp ilçe dışına çıkarıldı.

Kulu'da yaz aylarının gelmesi ve gurbetçilerin dönmesiyle birlikte nüfus iki katına çıktı. Bunu fırsat bilen dilenciler de, çevre il ve ilçelerden dilenmek amacıyla ilçeye geldi. Kendi çocuklarını da dilenciliğe alıştırarak, duygu sömürüsü yapıp insanlardan para isteyen dilenciler vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, ilçe genelindeki dilencileri yakalayarak haklarında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uyguladı. Dilenciler işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarıldı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, duygu sömürüsü ile dilenmekte olan kişi ve kişilere kesinlikle yardımda bulunulmaması tavsiye edilerek bu tür insanlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. - KONYA