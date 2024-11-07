Kulu'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Kulu'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Kulu\'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Kulu'da elektrikli bisikletin çarptığı O.K. yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Tahkikat devam ediyor.

07.11.2024 09:42
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Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.H. idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet, Atatürk Caddesi Noter Sokağı'nda market alışverişi yaptıktan sonra otomobiline aldıklarını yerleştiren O.K.'ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisi ile O.K. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya neden olan elektrikli bisikletin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulu'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika

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