Kulu\'da Plakasız Araç Kaçtı, Polis Yakaladı

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Konya'nın Kulu ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan plakasız otomobil, Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin olduğu L.A. idaresindeki plakası olmayan otomobil, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından kaçan otomobil polis ekiplerine bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından Kulu ilçe merkezi Hastane Kavşağında bulunan trafik ışıklarında yol kapatılarak şüpheli otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, araç çekici marifetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. - KONYA