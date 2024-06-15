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Konya- Ankara Kara yolu güzergahının geçiş noktası olan Kulu ilçesinde bayram tatiliyle birlikte araç yoğunluğu başladı.

Bayram tatilinin başlamasıyla Konya-Ankara Kara yolu güzergahı olan Konya'nın Kulu ilçesinde araç yoğunluğu oluşmaya başladı. İlçe giriş ve çıkış noktalarında bulunan 3 şeritli kara yolundaki trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluştu. Konya istikametinden Kulu ilçe yönüne, Kulu ilçesinden ise Makas Kavşağı çıkışı olan Alpaslan Mahallesi Kavşağına kadar araçlar yoğunluk oluşturdu.

Yol güzergahında tebdir alan trafik ekipleri ise sürücülere uyarılarda bulunuyor. Ekipler, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda trafik kurallarına uygun şekilde aşırı hız yapılmamasını, tehlikeli araç kullanan araçların ihbar edilmesini, uzun yolculuk yapan sürücülerin mutlaka dinlenme tesislerinde yeterince dinlenerek yoluna devam etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. - KONYA