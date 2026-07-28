Kumamoto'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Kumamoto'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğündeki deprem 1 ölüye ve 30 kayıpa yol açtı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, bir alışveriş merkezinde deprem sonrasında meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 30 kişiden ise haber alınamıyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Japon basınında yer alan haberlere göre, eyalette bulunan bir evin çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti. Kashima kasabasındaki bir alışveriş merkezinde deprem sonrasında meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 30 kişiden haber alınamadığı bildirildi. İçeride bulunan ziyaretçilerin büyük bir kısmının tahliye edildiği aktarılırken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

En az 50 kişinin yaralandığı bildirilmişti

Japonya'da merkez üssü ülkenin Kumamoto eyaleti olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgelere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı. Japon basını, ilk belirlemelere göre depremde 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize şu ana kadar insanların yaralandığı bilgisi ulaştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri ve yangınlar meydana geldi. Ayrıca yollarda ve köprülerde hasar oluştu, binalar da çöktü" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Japonya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumamoto'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumamoto'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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