Kumluca\'da Kalp Hastası Yusuf Yaşamını Yitirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğuştan kalp hastası olan 5 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Yusuf Kerem Kocabıyık, ders bitimine kısa süre kala fenalaştı. Küçük Yusuf, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Kumluca ilçesinde doğuştan kalp hastası olduğu öğrenilen anasınıfı öğrencisi Yusuf Kerem Kocabıyık (5), eğitim gördüğü okulda fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Dersin sona ermesine kısa bir süre kala sınıfta aniden fenalaşan Yusuf Kerem için öğretmenleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede okula ulaşan ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

Acı haber hastane koridorlarına da hüzün getirdi. Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Yusuf Kerem'in öğretmenleri ve ailesi hastaneye geldi.

"Bu kadar erken beklemiyorduk"

Oğlunun yaşam mücadelesini gözyaşları içinde anlatan baba Süleyman Kocabıyık, "Çocuğumuzun kalbi doğuştan delikti. Bu yaşa kadar hep doktor kontrolünde yaşadık. Kalbindeki delik bir türlü kapanmadı. Doktorumuz tedavi için gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptı. Tıbben yapacak fazla bir şey kalmadı. Yusuf Kerem'i ne kadar yaşatabilirsek yaşatacağız demiştik ama bu kadar erken beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Acımızın tarifi yok" ifadelerini kullandı. - ANTALYA