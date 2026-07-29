Kumluca'da Orman Yangını: 10 Ev Yandı - Son Dakika
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Kumluca'da Orman Yangını: 10 Ev Yandı

Kumluca\'da Orman Yangını: 10 Ev Yandı
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Antalya Kumluca'da çıkan orman yangınında 10 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hane boşaltıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yaklaşık 10 evin kullanılamaz hale geldiği 50 hanenin de boşaltıldığı yangına evlerinde yakalanan vatandaş, "Yangın var dediler dışarı çıktık, alevler bir anda evimizin dibine geldi" dedi.

Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangına akşam saatlerine kadar havadan ve karadan müdahale sürdü. Rüzgarın etili olduğu bölgede, alevlerden dolayı 10 ev yanarak kullanılamaz hale geldi, 50 hane ise boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi ile yangın ilk çıktığı ana nazaran etkisini kaybettiği gözlenirken, havanın kararmasıyla birlikte hava desteğine ara verildi. Kara ekipleri, yerleşim alanlarının etrafını çevirerek alevlerin bu bölgelere sıçramaması adına yoğun çaba gösteriyor. Bölgede emniyet ve jandarma ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği yangını kontrol altına almak için ekipler var güçleriyle mücadele ediyor.

Mahalle sakinleri ve esnaflar da ekiplere helva, ekmek, su ve ayran gibi gıda takviyeleri sağlıyor.

Öte yandan yanan ev ve villalar da yangının boyutunu gözler önüne serdi. 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, ağaçların, bazı küçük seraların küle döndüğü görüldü. Yangına evinde yakalanan mahalle sakinlerinden Ayten Çelik, "Ekmek pişiriyorduk, o arada itfaiye arabaları geçti. Evden dışarı çıktığımızda yangın bir anda evimizin dibine kadar geldi. Jandarma ekipleri çıkarmak istedi, ilk başta çıkmak istemedik ama zorla çıkardılar. Sadece kimlik ve çantamı alabildim. Söndürülmesini bekliyoruz. Yanan evler var. Daha önce yangın yaşadım ama böyle evimin dibine kadar gelmemişti. Çok korktuk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Kumluca, Antalya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da Orman Yangını: 10 Ev Yandı - Son Dakika

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