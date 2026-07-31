Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Kumluca\'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kumluca'da çıkan orman yangını, TOMA'ların da katıldığı mücadeleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangını 2 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da aktif görev aldı. Peş peşe sıralanan TOMA'ların müdahale anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve yoğun müdahalenin ardından dün kontrol altına alındı. Orman yangınında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar görürken, 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'da (TOMA) aktif olarak görev aldı. TOMA'ların peş peşe sıralanıp yangın bölgesindeki müdahale anları büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Güvenlik, 3. Sayfa, Kumluca, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu

21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
21:42
ABD’ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü
21:32
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş’tan ilginç yanıt
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt
21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 22:38:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.