Kunar vilayetinde patlayan depoda 10 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'ın Kunar vilayetinde okul yakınındaki patlayıcı deposu infilak etti; çoğu öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı patlamanın ihmal ve yetersiz önlemden kaynaklandığını açıkladı.
Afganistan'ın Kunar vilayetindeki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada can kaybı çoğu öğrenci olmak üzere 10'a yükseldi, 110'dan fazla kişi de yaralandı.
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesindeki bir okul yakınlarında bulunan madencilik şirketlerine ait patlayıcı madde deposunda meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çoğu öğrenci olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi. Patlamanın, ihmal ve yetersiz önlemden kaynaklandığı belirtildi. Patlamaya ilişikn başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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