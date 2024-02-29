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Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

ÇORUM - Çorum'da trafik ekipleri tarafından yapılan "şok" uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 33 araca 349 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla şehrin farklı noktalarında denetimler yaptı. Ekipler tarafından yapılan "şok" uygulamada 816 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 33 sürücü ve araca toplam 349 bin 918 TL idari para cezası uygulandı.