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Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan başkan adayı polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan başkan adayı polis tarafından gözaltına alındı

Sivas'ta bir Kuran Kursu Yaptırma Derneği başkan adayı, Sefa Camisi'nde gerçekleşen kongrede Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basarak dini değerleri aşağıladı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti ve aday polis tarafından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceği belirtildi.

Kuran-ı Kerim\'e ayağıyla basan başkan adayı polis tarafından gözaltına alındı
22.01.2024 - 09:44,
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Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan, Kuran Kursu Yaptırma Derneği Başkan adayı polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta şehir merkezinde bulunan Sefa Camisinde yaşandı. Sefa Camisi Kuran Kursu Yardırma Derneği kongresinde, başkan adaylarından S.K. yemin ederken önce elindeki Kuranı Kerim'i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti. S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı. S.K.'nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Kuran-ı Kerim, Sivas, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan başkan adayı polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


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