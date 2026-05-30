Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: Yazar Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: Yazar Öldürüldü

Kurban Bayramı\'nda Bıçaklı Kavga: Yazar Öldürüldü
30.05.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de yazar Ayten Öztürk, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kurban bayramı ziyareti için Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne gelen olayda 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçtığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle ailesini ziyaret etmek üzere Küçükyayla köyüne geldi. Öztürk'ün, annesi ve teyzesiyle birlikte evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada yeğeni ile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı öğrenildi.

İddiaya göre, kısa sürede büyüyen olay sırasında Ayten Öztürk bıçakla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayten Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölgeden kaçan yeğeni B.S.'nin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda şüpheli, köy yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Ayten Öztürk'ün cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Ayten Öztürk, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: Yazar Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Göle’de kayıp kadının cesedi bulundu Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Av tüfeği aniden ateş aldı Kuzenini başından vurdu Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum

12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu
Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 13:16:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: Yazar Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.