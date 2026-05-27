Kurban Kesiminde Yaralanmalar

Kayseri'de kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı.

Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere koştu. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan vatandaşlardan bazıları kurbanı keserken, bazıları da deri yüzerken yaralandıklarını söyledi. - KAYSERİ